Ağrıyan dişe karanfil koymayın

Diş ağrısı, en dayanılmaz ağrıların başında geliyor. Diş Hekimi Zafer Kazak, bu konuda yapılan yanlışlara değiniyor. "Ağrılarının kendiliğinden geçmesi beklenmemeli. Halk arasında uygulanan karanfil, sarımsak, alkol, aspirin gibi yöntemler diş ve çevresindeki dokulara zarar verir. Bazı durumlarda dişler canlılıklarını kaybedebilir" diyor.
- 10 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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