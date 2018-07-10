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yan e karanfil koymayın

Ağrıyan dişe karanfil koymayın
Diş sı, en dayanılmaz ağrıların başında geliyor. Hekimi Zafer Kazak, bu konuda yapılan yanlışlara değiniyor. "Ağrılarının kendiliğinden geçmesi beklenmemeli. Halk arasında uygulanan karanfil, sarımsak, alkol, aspirin gibi yöntemler diş ve çevresindeki dokulara zarar verir. Bazı durumlarda dişler canlılıklarını kaybedebilir" diyor.
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