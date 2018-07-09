İş yerinde bunu yapan yandı! 5 yıla kadar cezası var

Kemal T. işyerinde uyudu. Ağzı açık bir biçimde uyuyan T.'nin ağzına bir kalem yerleştiren iş arkadaşı Mustafa K., T.'nin bu halinin fotoğrafını çekerek Facebook'ta yayımladı.

Fotoğrafın yayılması üzerine T. ile K. arasında tartışma çıktı. T., k. hakkında dava açtı. Çorum Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava 3 yıl önce sonuçlandı. Mahkeme Mustafa K.'yi, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan mahkûm etti.