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İş yerinde bunu yapan yandı! 5 yıla kadar cezası var

İş yerinde uyuyan arkadaşının fotoğrafını çekerek Facebook'ta yayınlayan iş arkadaşına ceza verdi. Kararda özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini işaret eden Yargıtay, yerel mahkemenin mahkumiyet kararının yerinde olduğunu işaret edildi.

Kemal T. işyerinde uyudu. Ağzı açık bir biçimde uyuyan T.'nin ağzına bir kalem yerleştiren iş arkadaşı Mustafa K., T.'nin bu halinin fotoğrafını çekerek Facebook'ta yayımladı.

Fotoğrafın yayılması üzerine T. ile K. arasında tartışma çıktı. T., k. hakkında dava açtı. Çorum Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava 3 yıl önce sonuçlandı. Mahkeme Mustafa K.'yi, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan mahkûm etti.

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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi 14:42
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