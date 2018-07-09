Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı' nın talimatıyla gözaltına alınan iki makinistin jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili geniş kapsamlı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Öte yandan Tekirdağ'daki tren kazasına ilişkin makinistlerin ifadeleri de ortaya çıktı. Makinistler, "Sarsıntıyı hissettik ve frene bastık" dedi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile İstanbul Halkalı seferini yapan yapan yolcu treninin 5 vagonu, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Sabaha kadar sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarının ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, üzücü olayda 24 kişinin öldüğünü açıkladı. Yaralanan 318 kişiden 194'ünün ayakta tedavi edildiğini, 124'ünün ise çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kaza ile ilgili gelişmeler devam ediyor.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Tekirdağ'daki tren kazasının aşırı yağış nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeniyle meydana geldiğinin belirlendiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Uzunköprü-Halkalı arasında 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan 12703 nolu trenin Balabanlı-Çorlu arası 162. kilometrede seyri esnasında, saat 17.00 sıralarında dizide bulunan 5 vagonun raydan çıkarak devrildiği belirtildi.
YARALILAR OLAY ANINI ANLATTI
Olay anını hatırlamayan 20 yaşındaki Emre Kocaağ, "Uyandığımda yerde yatıyordum. Ağrım var" diye konuştu.
Edirne Uzunköprü'den kızı ile Çerkezköy'e giden 47 yaşındaki Türkan Sar ise, "Gördüğüm kadarıyla tren hızlı gidiyordu. Tren birden bire fren yapınca hepimiz savrulduk tren içerisinde. Trenden arka vagon kopmuştu. Boş olanlar yardımcı oldu çıktık trenden. Bekledik bir süre gelen giden yok diye. Sonra köylüler motorlar bizi ambulanslara kadar getirdi" diye anlattı.
KÖYLÜLER YARDIM ETTİ
Yeğeni yaralanan Mikail Yiğit, kaza sonrasında hemen olay yerine gittiklerini, yaralılara köylülerin yardım ettiğini belirterek, "Mahşer kelimesi belki az kalır, insanın yaşamak istemeyeceği şeyler. İnanın şu anda hastanelerde insanların yüzde 90'ı kurtulmuşsa köylülerin traktörleriyle yaptıkları yardımlardan dolayıdır" dedi.
Öte yandan Tekirdağ'daki tren kazasına ilişkin makinistlerin ifadeleri de ortaya çıktı. Makinistler, "Sarsıntıyı hissettik ve frene bastık" dedi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile İstanbul Halkalı seferini yapan yapan yolcu treninin 5 vagonu, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde raydan çıkarak devrildi. Sabaha kadar sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarının ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, üzücü olayda 24 kişinin öldüğünü açıkladı. Yaralanan 318 kişiden 194'ünün ayakta tedavi edildiğini, 124'ünün ise çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kaza ile ilgili gelişmeler devam ediyor.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Tekirdağ'daki tren kazasının aşırı yağış nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeniyle meydana geldiğinin belirlendiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Uzunköprü-Halkalı arasında 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan 12703 nolu trenin Balabanlı-Çorlu arası 162. kilometrede seyri esnasında, saat 17.00 sıralarında dizide bulunan 5 vagonun raydan çıkarak devrildiği belirtildi.
YARALILAR OLAY ANINI ANLATTI
Olay anını hatırlamayan 20 yaşındaki Emre Kocaağ, "Uyandığımda yerde yatıyordum. Ağrım var" diye konuştu.
Edirne Uzunköprü'den kızı ile Çerkezköy'e giden 47 yaşındaki Türkan Sar ise, "Gördüğüm kadarıyla tren hızlı gidiyordu. Tren birden bire fren yapınca hepimiz savrulduk tren içerisinde. Trenden arka vagon kopmuştu. Boş olanlar yardımcı oldu çıktık trenden. Bekledik bir süre gelen giden yok diye. Sonra köylüler motorlar bizi ambulanslara kadar getirdi" diye anlattı.
KÖYLÜLER YARDIM ETTİ
Yeğeni yaralanan Mikail Yiğit, kaza sonrasında hemen olay yerine gittiklerini, yaralılara köylülerin yardım ettiğini belirterek, "Mahşer kelimesi belki az kalır, insanın yaşamak istemeyeceği şeyler. İnanın şu anda hastanelerde insanların yüzde 90'ı kurtulmuşsa köylülerin traktörleriyle yaptıkları yardımlardan dolayıdır" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.