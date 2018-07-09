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Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

Sokak üzerindeki kaldırıma bırakılmış siyah bir evrak çantası olduğunu görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen bomba imha ekibi, özel kıyafetini giyerek önce çantayı kontrol etti, ardından çantayı hazırlanan fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Bazı vatandaşlar evinin balkon ve pencerelerinden olayı meraklı gözlerle izledi, bazıları da yine bölgeye yakın noktada bulunan kıraathanede okey oynamaya devam ederek rahat tavırlar sergiledi

Bomba imha uzmanını şoke eden olay!


Antalya'da İlçe Emniyet Müdürlüğü arkasına bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çanta boş çıkarken, alana yakın bölgedeki bir kıraathanede okey oynayan vatandaşların rahat tavırları dikkat çekti.
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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi 10:35
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