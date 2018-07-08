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Yeniden kanatlacak

Yeniden kanatlacak
Türkiye, 'da yaşayan 17 yaşındaki 'i hayvan sevgisiyle tanıdı. Güvercinleri kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan talihsiz gencin iki kolu, kurtarılamadı. 9 ay hastanede kaldıktan sonra taburcu olan Ramazan, soluğu köyünde aldı. Günbuldu köyünün yerini, güzel kalbi ile 'ye öğreten Ramazan, bugün protez kollarına kavuşmak için 'ya doğru yola çıktı. "Protezime kavuştuktan sonra çalışmak istiyorum. Çalışabilirsem geleceğim için iyi olur" ifadesini kullandı.

Erhan ÖZTÜRK
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