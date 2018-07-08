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Ölümden kaçış

’de bir binada çıktı. Can pazarı yaşandı. Üst katlarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı...

Ölümden kaçış
Alevlerin arasında ölüm kalış savaşı veren bina sakinlerinin yardımına itfaiye ekipleri koştu. Olay dün 'de meydana geldi. Bir apartmanda çıktı. Merdiven boşluğunda bulunan eşyaların tutuşması sonucu çıkan yangında, her yeri duman kapladı. Dışarı çıkmayı başaramayan 6 kişi, dairelerde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gitti. Alevleri söndüren ekipler, Safiye Dağlı, Bahoz Erdem, Parveş Erdem, Gülgeş Erdem ve uyruklu Hena Cuma ile Saddam Necim'i teker teker kurtardı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir görgü tanığı şunları söyledi: "Alevler kısa sürüde büyüdü. Çocuklar sürekli ağlıyordu."
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