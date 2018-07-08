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Kayıp çocuk 'dan acı haber geldi! Ufuk Tatar öldürüldü mü?

'da 8 gündür kayıp durumda bulunan ve ekiplerce her yerde aranan 6 yaşındaki 'ın cansız bedeni bulundu. Peki ama Ufuk Tatar nasıl öldü? Minik Ufuk öldürüldü mü? Ufuk Tatar nerede bulundu? Ufuk Tatar'ı kim buldu? Detaylar haberimizde...

Minik Ufuktan acı haber

Alınan bilgiye göre, ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Ufut Tatar'ın son görüldüğü su kaynağı ile mahalle ve Amanos Dağları eteklerinde komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları 8'nci gününde de sabahın erken saatlerinde başladı.

KÖYE 5 KİLOMETRE UZAKTA

Eğitimli köpekler ile özel arazi arama insansız hava aracının da destek verdiği arama çalışmalarında ekipler, arama çalışmalarını Yoluklar Mahallesi'ne çevirdi. Arpalıuşağı Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki mahalledeki Katığın Kayası mevkisinde arama yapan güvenlik korucuları, 'ın cansız bedenine ulaştı.

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  • 08 Temmuz 2018, Pazar 13:08
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