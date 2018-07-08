İş arkadaşına bu mesajı attı, 10 ay hapis cezası aldı!

Fatih'te 2016 yılına meydana olay iddianameye göre şöyle oldu: M.P., aynı işyerinde çalıştığı B.D.'ye tanışmak istediğini ve arkadaş olmak istediğini söyledi. B.D. ise bunu kabul etmedi ve durumu çalıştığı şirketin ilgili birimine söyledi. M. P. çalıştığı iş yeri tarafından uyarıldı. Bunun üzerine 2016 Ekim ayına kadar B.D.'ye ulaşmadı. Ekim ayında yeniden B.D.'ye ulaşan M.P. daha önceki eylemleri nedeniyle özür dilediğini söyledi.