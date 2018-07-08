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İş arkadaşına bu mesajı attı, 10 ay hapis cezası aldı!

Fatih'te birlikte çalıştığı B.D. isimli kadına arkadaş olmak için mesajlar gönderen muhasebeci M.P., "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "Cinsel taciz" suçlarından toplam 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İş arkadaşına bu mesajı attı, 10 ay hapis cezası aldı!

Fatih'te 2016 yılına meydana olay iddianameye göre şöyle oldu: M.P., aynı işyerinde çalıştığı B.D.'ye tanışmak istediğini ve arkadaş olmak istediğini söyledi. B.D. ise bunu kabul etmedi ve durumu çalıştığı şirketin ilgili birimine söyledi. M. P. çalıştığı iş yeri tarafından uyarıldı. Bunun üzerine 2016 Ekim ayına kadar B.D.'ye ulaşmadı. Ekim ayında yeniden B.D.'ye ulaşan M.P. daha önceki eylemleri nedeniyle özür dilediğini söyledi.

  • 08 Temmuz 2018, Pazar 11:40
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