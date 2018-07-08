Tayland'da 12 futbolcu çocuk ve antrenörleri için başlatılan uluslararası kurtarma operasyonundan peş peşe son dakika haberleri geliyor.
50'si yabancı 40'ı Taylandlı 90 dalgıcın imza attığı mucizevi operasyondan ilk müjdeyi yerel medya verdi. İki çocuğun kurtulduğu dakikalar sonra resmi açıklamayla doğrulandı. Hemen ardından ise dört çocuğun daha gün ışığına ulaştığı açıklandı.
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