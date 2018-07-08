701 sayılı KHK ile kimler ihraç edildi? İşte 701 sayılı KHK ile ihraç edilenlerin tam listesi...
Başbakan Yıldırım'ın iki gün önce açıkladığı son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan 701 sayılı KHK'da kamudan toplam 18 bin 632 personel ihraç edilirken, 148 personel ise görevlerine iade edildi. 12 dernek, 3 gazete ve 1 televizyon da kapatıldı. Peki ama 701 sayılı KHK ile kimler ihraç edildi? Son KHK ile kimler ihraç edildi? Son KHK ile kimler görevinden uzaklaştırıldı? Son KHK ile ordudan kimler atıldı? Son KHK ile Emniyet'ten kimler atıldı? İşte 701 sayılı KHK ile görevinden uzaklaştırılanların isim isim tam listesi...
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