Sulama kanalına düşen Minik Öykü boğuldu. Üzücü olay dün Malatya'da meydana geldi. Evlerinin yakınında kanal çevresinde oynayan Ensar İsmail Çınar (2) ve Öykü Karagül (2), suya düştü. Durum fark eden vatandaşlar yardıma koştu. Çınar kurtarılırken, minik Öykü ise kayboldu.
KRİZ GEÇİRDİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi. Yapılan çalışmayla minik Öykü, düştüğü yerden 2 kilometre uzaklıkta Nadir Mahallesi yakınlarında bulunuldu. Küçük kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi. Minik Öykü'nün cansız bedeni, morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KRİZ GEÇİRDİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi. Yapılan çalışmayla minik Öykü, düştüğü yerden 2 kilometre uzaklıkta Nadir Mahallesi yakınlarında bulunuldu. Küçük kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi. Minik Öykü'nün cansız bedeni, morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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