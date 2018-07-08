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Acı Öykü

'da ikisi de 2 yaşında olan çocuklar, sulama kanalına düştü. İsmail kurtarılırken, Öykü öldü...

Acı Öykü
Sulama kanalına düşen boğuldu. Üzücü olay dün 'da meydana geldi. Evlerinin yakınında kanal çevresinde oynayan Ensar İsmail Çınar (2) ve Öykü Karagül (2), suya düştü. Durum fark eden vatandaşlar yardıma koştu. Çınar kurtarılırken, minik Öykü ise kayboldu.




KRİZ GEÇİRDİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi. Yapılan çalışmayla minik Öykü, düştüğü yerden 2 kilometre uzaklıkta Nadir Mahallesi yakınlarında bulunuldu. Küçük kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi. Minik Öykü'nün cansız bedeni, morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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