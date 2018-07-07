Neredesin Mustafa

Musta Kırali, 14 yıl önce ailesiyle birlikte Fransa'dan memleketleri Trabzon'a geldi. Ancak Mustafa, sırra kadem bastı. Kırali çifti, o günden sonra bir daha oğullarından haber alamadı. Anne Emine Kırali, oğlunun kaçırıldığından şüphelendiğini belirtti. Leyla ve Eylül'ün acısını en iyi kendisinin anlayabileceğini söyledi. Mustafa'nın 3 Temmuz 2004 tarihinde kaybolduğunu dile getiren anne Emine Kırali şunları söyledi: "Biz Fransa'dan İstanbul'a gelerek orada bir hafta kaldık. Sonra ailemi görmek için çocuklarımla Sürmene'ye gittik. Oğlum dışarda kardeşleriyle oynarken çiçek toplamak istemiş. Ancak bir daha ondan haber alamadık. Ne dirisi ne de ölüsüne ulaşabildik. Evlat acısı hiç geçmiyor, kabuk bağlamıyor ki... Her gün kayıp çocuk olunca ben o günü yaşıyorum, aynı şeyi yaşıyorum."
Anne Emine Kırali "Evladım ölü mü diri mi bilmek istiyorum" diye ağlıyor.
Anne Emine Kırali "Evladım ölü mü diri mi bilmek istiyorum" diye ağlıyor.
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