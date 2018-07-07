Kahramana saldırı

Güneydoğu gazisi, trafikte tartıştığı şoför tarafından dövüldü. Olay İzmir'de meydana geldi. Şırnak'ta, 20 yıl önce teröristlerin döşediği mayına basarak, sağ bacağını kaybeden gazi Murat Çiftçi, 4 Temmuz günü, 2,5 yaşındaki oğlu Yusuf'u bakıcısına bıraktı. Hasta bakıcı eşi Nilüfer'i işe bırakmak için otomobiliyle yola çıktı. Çiftçi ile ters yönden gelen servis minibüsünün şoförü Fahrettin O. arasında tartışma çıktı. Şehir eşkıyası, araçtan inip gaziyi dövdü. Bıçakla da dudağından yaraladı. Darp raporu alan Çiftçi, soluğu karakolda aldı. Şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Fahrettin O. serbest bırakıldı.
'ACI ÇEKİYORUM'
Olay sırasında bacak protezinin de zarar görüp, işlevini yitirdiğini belirten Murat Çiftçi, "Protezim zarar gördüğü için adım atarken, acı çekiyorum. Bu protezin fiyatı 38 bin lira. Yenisini nasıl alırım, bilemiyorum. Ayrıca kavga sırasında yan bağımda bir hasar da oluştu" diye konuştu. Servis minibüsünün sahibi Sedat Çetin ise gaziyi ziyaret edip çiçek verdi. Şoförün ise işten çıkarıldığını belirtti.
YENİSİ 38 BİN LİRA
Arbede sırasından Murat Çiftçi'nin protezi zarar gördü. Yürekmekte zorlanan gazinin yeni bir proteze ihyacı var. Fiyatı ise 38 bin lira.
'ACI ÇEKİYORUM'
Olay sırasında bacak protezinin de zarar görüp, işlevini yitirdiğini belirten Murat Çiftçi, "Protezim zarar gördüğü için adım atarken, acı çekiyorum. Bu protezin fiyatı 38 bin lira. Yenisini nasıl alırım, bilemiyorum. Ayrıca kavga sırasında yan bağımda bir hasar da oluştu" diye konuştu. Servis minibüsünün sahibi Sedat Çetin ise gaziyi ziyaret edip çiçek verdi. Şoförün ise işten çıkarıldığını belirtti.
YENİSİ 38 BİN LİRA
Arbede sırasından Murat Çiftçi'nin protezi zarar gördü. Yürekmekte zorlanan gazinin yeni bir proteze ihyacı var. Fiyatı ise 38 bin lira.
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