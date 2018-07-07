Bileklik mesajı

Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi Bakacakkadı Beldesi geçtiğimiz yıl korkunç bir cinayetle sarsıldı. Olcay Aydemir geçen yıl 12 Temmuz'da eşi Gülveren ve 3 yaşındaki oğlu Emir Can'ı evde bırakıp ekmek almaya gitti. İddiaya göre bu sırada Gülveren Aydemir, oğlu Emir'i telefonun şarj kablosuyla katletti. Oğlunu hareketsiz, eşini de bilekleri kesilmiş halde bulan Olcay Aydemir, sağlık ekiplerine haber verdi. Tutuklanan anne dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunma yapamayacağını söyledi. Gülveren Aydemir'in avukatı, sanığın bir sonraki duruşmada savunma yapması için süre verilmesini istedi. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. Gülveren Aydemir'in kolundaki boncuklarla yapılan 'Emirim' yazılı bileklik dikkat çekti. Aydemir'in bilekliği cezaevinde yapmış olabileceği belirtildi.
1 yıldır tutuklu bulunan Gülveren Aydemir, dün cezaevi aracından indirilirken kolundaki bileklik dikkat çekti.
Oğlu Emir'i telefonunun şarj aleti ile katleden anne Gülveren Aydemir, savunma için ek süre istedi.
1 yıldır tutuklu bulunan Gülveren Aydemir, dün cezaevi aracından indirilirken kolundaki bileklik dikkat çekti.
Oğlu Emir'i telefonunun şarj aleti ile katleden anne Gülveren Aydemir, savunma için ek süre istedi.
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