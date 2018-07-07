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Aç gözlü katil

Cani , 8 yaşındaki ’ü katletti. Cinayetin detayları vahşeti bir kez daha gösterdi. Buna göre katil, olay günü talihsiz yavrunun amcasının evine giderek kahvaltı yapmak istemişti

Aç gözlü katil
Eylül Yağlıkara (8) 'da kaybolduktan bir hafta sonra cansız bedeni elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu. Yapılan araştırmada talihsiz yavrunun cinayete kurban gittiği saptandı. Cani ile annesi Huriye Koçyiğit, tutuklandı. Soruşturmada şok eden bir ayrıntı ortaya çıktı. Katil Koçyiğit'in olay günü cinayeti işledikten sonra 'ün amcası Ahmet Yağlıkara'nın evine gittiği öğrenildi. Anne ve oğlu, Eylül'ün amcasından kendilerine kahvaltı hazırlamasını istedi. Amcanın ikiliye "Biz Eylül'ü aramaya çıkıyoruz" demesi üzerine, Uğur Koçyiğit ve annesi Huriye Koçyiğit'in arama çalışmalarına katıldığı belirlendi. Caninin kendilerine komşu olan Yağlıkara ailesinin evlerine sürekli giderek yemek yediği öğrenildi. Öte yandan 'da Sincan Cezaevi'nde 13 gündür tutuklu bulunan katil Uğur Koçyiğit'in halen tüm soruları cevapsız bıraktığı kaydedildi.



Eylül'ü hunharca katleden Uğur Koçyiğit'in hücresi diğer mahkumlar tarafından basıldı. Gardiyanlar, olayın büyümemesi için hemen harekete geçti.
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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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