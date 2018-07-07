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2. sevgiliye yok

2. sevgiliye tazminat yok
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, temyize gelen bir dosyada, aldatan eşin sevgilisinin evlilik birliğinin tarafı olmadığından fiilinin haksız fiil olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. ödemesini gerektirir bir durum olmadığına karar verdi.
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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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