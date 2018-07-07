Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, temyize gelen bir dosyada, aldatan eşin sevgilisinin evlilik birliğinin tarafı olmadığından fiilinin haksız fiil olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Tazminat ödemesini gerektirir bir durum olmadığına karar verdi.
2. sevgiliye tazminat yok
Etiketler: tazminat
- 07 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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