Yanıyoruz!

gündüzleri yerli yabancı binlerce turiste ev sahipliği yapan, geceleri de sıcaktan bunalan Antalyalılar'ı ağırlıyor. Antalya gündüzleri 43, geceleri ise 30 dereceyi buluyor.Gün batımını izleyerek çay keyfi yapan Antalyalı, ardından da deniz kenarının serinliğinde derin bir uykuya dalıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ise battaniyelerini toplayıp tekrar evlerine dönerek, işlerine gidiyor. ''ın misafirlerinden Gülsüm Dağ, "" diyor.