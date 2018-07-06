Antalya'da gündüzleri yerli yabancı binlerce turiste ev sahipliği yapan Konyaaltı Plajı, geceleri de sıcaktan bunalan Antalyalılar'ı ağırlıyor. Antalya gündüzleri 43, geceleri ise 30 dereceyi buluyor. Vatandaşlar da dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nı açık hava oteline çeviriyor. Gün batımını izleyerek çay keyfi yapan Antalyalı, ardından da deniz kenarının serinliğinde derin bir uykuya dalıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ise battaniyelerini toplayıp tekrar evlerine dönerek, işlerine gidiyor. 'Konyaaltı Palas'ın misafirlerinden Gülsüm Dağ, "Evde, nefes alıp vermekte bile güçlük çekiyoruz" diyor.
Yanıyoruz!
Yaz geldi. Termometreler her geçen gün yükseldi. Antalya’da gece sıcaklığı 30 dereceyi bulunca vatandaş, Konyaaltı Plajı’na akın etti. Geceyi burada geçirdi. Vantilatör satışlarının patladığı Şanlıurfa’da ise sokakların boş kaldığı gözlendi
Antalya'da gündüzleri yerli yabancı binlerce turiste ev sahipliği yapan Konyaaltı Plajı, geceleri de sıcaktan bunalan Antalyalılar'ı ağırlıyor. Antalya gündüzleri 43, geceleri ise 30 dereceyi buluyor. Vatandaşlar da dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nı açık hava oteline çeviriyor. Gün batımını izleyerek çay keyfi yapan Antalyalı, ardından da deniz kenarının serinliğinde derin bir uykuya dalıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ise battaniyelerini toplayıp tekrar evlerine dönerek, işlerine gidiyor. 'Konyaaltı Palas'ın misafirlerinden Gülsüm Dağ, "Evde, nefes alıp vermekte bile güçlük çekiyoruz" diyor.
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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