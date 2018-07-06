ABD'de önceki gün '4 Temmuz Bağımsızlık Bayramı'nı kutlandı. New York kentindeki törenlerde ise bir kadın, Özgürlük Heykeli'ne çıktı. Heykelin alt bölümünde oturmaya çalıştı. Çevredekiler ise polisi aradı. Heykele giden ekipler, turistleri heykelden uzaklaştırdı. Olayı hem havadan hem de denizden takibe aldı. ABD televizyonları ise eylemi canlı yayınladı. Göstericiyi inmeye ikna edemeyen polis, merdiven dayayarak kadının bulunduğu yere çıktı. Bir süre sonra ikna edilen kadının, 44 yaşındaki Therese Okumou adlı Demokratik Kongo Cumhuriyet'inden bir göçmen olduğu açıklandı.
Özgürlük Heykeli’ne tırmanmaya çalıştı
New York’taki Özgürlük Heykeli’ne çıkan kadın, saatler sonra ikna edildi. Merdivenle aşağıya indirildi...
Etiketler: New York , özgürlük heykeli , ABD
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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