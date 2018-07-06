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’ne tırmanmaya çalıştı

’taki ’ne çıkan kadın, saatler sonra ikna edildi. Merdivenle aşağıya indirildi...

Özgürlük Heykeli’ne tırmanmaya çalıştı
ABD'de önceki gün '4 Temmuz Bağımsızlık Bayramı'nı kutlandı. kentindeki törenlerde ise bir kadın, Özgürlük Heykeli'ne çıktı. Heykelin alt bölümünde oturmaya çalıştı. Çevredekiler ise polisi aradı. Heykele giden ekipler, turistleri heykelden uzaklaştırdı. Olayı hem havadan hem de denizden takibe aldı. televizyonları ise eylemi canlı yayınladı. Göstericiyi inmeye ikna edemeyen polis, merdiven dayayarak kadının bulunduğu yere çıktı. Bir süre sonra ikna edilen kadının, 44 yaşındaki Therese Okumou adlı Demokratik Kongo Cumhuriyet'inden bir göçmen olduğu açıklandı.

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