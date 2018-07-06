Dil yarası

İstanbul Esenyurt'ta Ebru O., kendisini zorla öpmeye kalkışan Mert O.'nun dilini kopardı. Olay sonrası hem genç kız, hem de saldırgan hakkında dava açıldı. Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcının mütalaası okundu. İddiaya göre sanık Mert O., yolda yürüyen kadını duvara yaslayıp yüzünü kapatarak dudaklarını öpmek istedi. Buna direnen kadın, müştekinin dilini ısırdı. Ancak sanık, cinsel saldırılara devam etti. Sonunda kaçarak izini kaybettirdi. Yakalanan sanık hakkında "Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Saldırgan ise savunmasında "Ben müştekiyi, sevgilime benzettim. Onun için öpmek istedim. Ancak dilimi kopardı" dedi. Duruşma karar için ertelendi.