İstanbul Pendik'te Mustafa Yetgin, geçen yıl 13 Ekim'de aşkına karşılık vermeyen lise öğrencisi Helin Palandöken'i okul çıkışında av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Daha sonra intihara kalkışan katil zanlısı tutuklandı. Dava karara bağlandı. Yetgin, yazılı savunmasında yaşananlardan dolayı çok pişman olduğunu belirterek, "Kendimden nefret ediyorum. Helin benden daha olgun ve düşünceli biriydi. Olay tamamen benim cahilliğimden ve akılsızlığımdan kaynaklandı" ifadelerini kullandı. Mustafa Yetgin, "Tasarlayarak çocuğu kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yetgin'i araçla götüren tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan ise beraat etti.
Rahat uyu Helin
İstanbul Pendik’te aşkına karşılık vermeyen lise öğrencisi Helin Palandöken’i öldüren Mustafa Yetgin, müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Etiketler: İstanbul Pendik , Mustafa Yetgin , müebbet hapis , Helin Palandöken
- 06 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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