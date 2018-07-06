Yaşını kendi bile bilmiyor

Eskişehir'de yaşayan Ayşe Küçükyılmaz, tam yaşını bilmiyor. Bir asırdan fazla yaşadığını iddia eden yaşlı kadın, "Kimliğimi geç aldığım için resmi kayıtlara göre 98 yaşında görünüyorum. Ama ben 100 yaşını geçtim. Yunanların Eskişehir'i işgali sırasında yaşananları hatırlıyorum. Yaşımı soruyorlar ama bilmiyorum" diyor.