Mahkeme öyle bir ceza verdi ki! Oraya her gelene şeker ve kolonya...

Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi gören kanser hastası annesi için 26 Mart 2018'de yeşil reçeteli ilaç yazdırmak isteyen 30 yaşındaki Yaşar Altun, görevli doktorun talebini kabul etmemesine tepki gösterince ikili arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
Bu sırada muayene için sıra bekleyen hastalardan Gökhan Külekçi ile Altun arasında başlayan sözlü tartışma ise kısa sürede kavgaya dönüştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.