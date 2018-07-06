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Mahkeme öyle bir ceza verdi ki! Oraya her gelene şeker ve kolonya...

'de karıştığı olay neticesinde "hakaret ve kasten yaralama" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan Yaşar Altun, uzlaştırma yoluna gitti. Altun'a mahkeme tarafından SGK İl Müdürlüğünde bir gün boyunca vatandaşlara güler yüz gösterip kolonya, şeker ikram etme cezası verildi.

Gümüşhanede mahkeme öyle bir ceza verdi ki!

Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi gören kanser hastası annesi için 26 Mart 2018'de yeşil reçeteli ilaç yazdırmak isteyen 30 yaşındaki Yaşar Altun, görevli doktorun talebini kabul etmemesine tepki gösterince ikili arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Bu sırada muayene için sıra bekleyen hastalardan Gökhan Külekçi ile Altun arasında başlayan sözlü tartışma ise kısa sürede kavgaya dönüştü.

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  • 06 Temmuz 2018, Cuma 12:28
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