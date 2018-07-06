Mahkeme öyle bir ceza verdi ki! Oraya her gelene şeker ve kolonya...

Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi gören kanser hastası annesi için 26 Mart 2018'de yeşil reçeteli ilaç yazdırmak isteyen 30 yaşındaki Yaşar Altun, görevli doktorun talebini kabul etmemesine tepki gösterince ikili arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Bu sırada muayene için sıra bekleyen hastalardan Gökhan Külekçi ile Altun arasında başlayan sözlü tartışma ise kısa sürede kavgaya dönüştü.