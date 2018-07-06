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Iraklı avukata iğrenç tuzak! Kadın çamaşırı giydirip...

Irak'ta çalıştığı şirketin çalınan 238 bin dolarını geri almak için 'a gelen Iraklı avukat J.A.'ya iğrenç bir tuzak kuruldu. Parayı çalan Erhan Ç. yanında 4 kişi ile birlikte 'ta bir eve götürdüğü J.A.'nın üzerine kadın kıyafeti giydirerek fotoğraflarını ve videolarını çekti.

Iraklı avukata iğrenç tuzak! Kadın çamaşırıyla...

İstanbul'da serbest çalışan Erhan Ç., 15 Temmuz darbe girişiminin ardından illegal yollarla Irak'a gidip bir holdingde şoför olarak işe başladı. Bir süre sonra patronun arabasından 238 bin dolar ve kıymetli bir saat çalan Erhan Ç., tutuklanarak cezaevine konuldu. Erhan Ç., bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra afla serbest kaldı.

Kaçak yollarla tekrar Türkiye'ye dönen Erhan Ç., Irak'ta çalıştığı holdingin avukatı J.A.'yı arayıp, pişman olduğunu ve parayı geri vermek istediğini söyledi. Çalınan parayı geri almak için 19 Nisan günü uçakla İstanbul'a gelen J.A., kendisini havaalanından araçla alan Erhan Ç. ve 4 arkadaşı tarafından Esenyurt'ta bir eve götürülerek, belirlenemeyen bir yöntemle bayıltıldı.

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  • 06 Temmuz 2018, Cuma 12:49
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