Çiftlik Bank ceosu Mehmet Aydın'ın sağ kolu her şeyi anlattı

Binlerce kişinin milyonlarca lira dolandırıldığı Çiftlik Bank organizasyonuna ilişkin soruşturmada önceki gün teslim olan kilit isimlerden Suat Fehmi Emur'un ifadesi şoke etti. İstanbul'da bir ilçe belediyesinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler biriminde 2 bin 500 lira maaşla çalıştığını, daha sonra Ağustos 2017'de bu işten ayrılarak kendi şirketini kurduğunu söyleyen Emur ifadesinde şunları anlattı: