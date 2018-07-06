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Çiftlik Bank ceosu Mehmet Aydın'ın sağ kolu her şeyi anlattı

Yüz binlerce kişiden milyarlarca lira çarptıktan sonra yurt dışına kaçan ve buradaki lüks yaşamıyla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Aydın'ın teslim olan sağ kolu Fehmi Suat Emur organizasyonla ilgili her şeyi itiraf etti.

Çiftlik Bank ceosu Mehmet Aydının sağ kolu her şeyi anlattı

Binlerce kişinin milyonlarca lira dolandırıldığı Çiftlik Bank organizasyonuna ilişkin soruşturmada önceki gün teslim olan kilit isimlerden Suat Fehmi Emur'un ifadesi şoke etti. İstanbul'da bir ilçe belediyesinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler biriminde 2 bin 500 lira maaşla çalıştığını, daha sonra Ağustos 2017'de bu işten ayrılarak kendi şirketini kurduğunu söyleyen Emur ifadesinde şunları anlattı:

  • 06 Temmuz 2018, Cuma 09:40
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