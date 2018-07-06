İyiyim anne

Kazada ölen küçük çocuğun sözleri yürek burktu. Olay dün Muğla Bodrum'da meydana geldi. C.B.'nin kullandığı yolcu minibüsü, 6 yaşındaki Ömer Faruk Odabaşı'na çarpıp, bir süre altında sürükledi. Çevredekiler sürücüyü uyarıp sağlık ekiplerini aradı. Ömer Faruk, bu sırada, yaşından beklenmeyecek bir olgunlukla, başında gözyaşı döken annesini, "Bir şeyim yok, ağlama" diyerek teselli etmeye çalıştı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Odabaşın'nın iç kanamadan öldüğü belirlendi. C.B. ise gözaltına alındı. Ömer Faruk Odabaşı'nın, Süper Amatör Lig'de mücadele eden Turgutreisspor'da uzun yıllar forma giyen ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından 38 yaşında olmasına rağmen futbol hayatına devam etmesi dolayısıyla plaket verilen Murat Odabaşı'nın oğlu olduğu öğrenildi. Baba Odabaşı'nın, kazanın meydana geldiği yerin yakınındaki otelde çalıştığı belirtildi. Ölüm haberi Bodrumluları yasa boğan Ömer Faruk Odabaşı'nın cenazesinin, otopsinin ardından memleketi Samsun'un Terme ilçesine götürülüp, toprağa verileceği öğrenildi.
YASA BOĞULDULAR
6 yaşındaki Ömer Faruk Odabaşı, talihsiz bir kazada hayatını kaybetti. Ölümü, ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu.
YASA BOĞULDULAR
6 yaşındaki Ömer Faruk Odabaşı, talihsiz bir kazada hayatını kaybetti. Ölümü, ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu.
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