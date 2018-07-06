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Yeni kimlik kartı nasıl çıkartılır? nda değişiklik oldu mu?

nca geliştirilen "e-rapor" sistemi sayesinde doğum raporları nüfus müdürlüklerinin görebileceği elektronik ortama aktarıldı, bebeği olan aileler kurumlar arasında dolaşmaktan kurtuldu. Uygulamayla yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek.

Yeni kimlik çıkaracaklar dikkat! Sistem değişiyor
Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, "Sağlık kuruluşundan verilen doğum raporları nüfus müdürlüklerinin ekranlarında görülüyor. Bu pilot çalışma başarıyla gidiyor. Vatandaş doğum yapacak, nüfus müdürlüğü kısa süre sonra ona kimliğini getirecek. Böylece vatandaş bürokrasi ile hiç uğraşmayacak, hastanede doğum yapacak, raporu düzenlenecek ve bebeğinin kimliğine kısa zamanda erişmiş olacak.

Proje 'da Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanıyor. Nüfus müdürlüklerince adrese kimlik gönderilmesi ile alakalı süreci yürütüyoruz. Bu konuda İçişleri Bakanlığı ile çalışıyoruz" diye konuştu.
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  • 06 Temmuz 2018, Cuma 12:57
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