Gaspçı dublör

Bursa'da reklamcı Havva Korkmaz, şirket hesabından 300 bin lira çekip yolda yürürken kendisini takip eden 3 kişinin saldırısına uğradı. Korkmaz'ı tehdit ederek, elindeki para dolu çantayı alan 3 kişi, kiraladıkları araca binerek kaçtı. Polis, zanlı olarak Gürcüstan uyruklu Ramazi Joba'yı gözaltına alırken, yanındaki çantada para, bıçak ve çakmak tabanca ele geçti. Şüpheli Joba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa 7'nci'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yağma' ve 'mala zarar vermek' suçlarından yargılanan Joba, ülkesi Gürcistan'ta tekstil ticareti yaptığını söyleyip, "Bursa'ya bebek tekstili almak için gelmiştim. Üzerimdeki para alacağım ürünler içindi. Olay günü polis beni yakaladı. Suçsuz olduğumu söyledim kimse inanmadı. Kamera görüntüsündeki kişi bana benzeyebilir. İnsanın insana benzemesi kadar normal bir olay yok. Masumum, mağdurum, tahliye ve beraatımı istiyorum" dedi.
PARASINI KURTARDI
İfade veren Korkmaz ise gasp edilen paranın tamamını geri aldığını, sanıktan ve arkadaşlarından şikayetçi olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Ramazi Joba'ya 10 yıl hapis cezası verdi. Tahliye etmedi.
Elindeki çanta 3 gaspçı tarafından zorla alınan Havva Korkmaz, "Çok korktum. Az daha beni öldüreceklerdi" dedi.
PARASINI KURTARDI
İfade veren Korkmaz ise gasp edilen paranın tamamını geri aldığını, sanıktan ve arkadaşlarından şikayetçi olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Ramazi Joba'ya 10 yıl hapis cezası verdi. Tahliye etmedi.
Elindeki çanta 3 gaspçı tarafından zorla alınan Havva Korkmaz, "Çok korktum. Az daha beni öldüreceklerdi" dedi.
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