Taksim'de 33 derece hava sıcaklığına rağmen üzerine kışlık mont giyen ve meydanda mendil satan dilencilere 500 lira para dağıtan turistin şüpheli hareketleri polislerin dikkatini çekti. Polisler, Fas uyruklu 21 yaşındaki T.S.'yi takibe aldı. S. durumu anlayınca kaçmaya çalıştı. F.S., kendisini yakalamaya çalışan polisin, elini ısırdı. Yakalanan saldırgan, "Arkadaşlarım hava soğuk dediği için mont giydim. Çok para kazanıyorum, ondan dağıttım" dedi.
Para dağıttı polisi ısırdı
Sıcak havada mont giyen turist, dilencilere 500 lira para dağıttı. Şüpheli hareketleri üzerine polis tarafından yakalandı
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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