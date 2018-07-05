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'den Marmara ve Ege'ye aşırı sıcaklık uyarısı

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Marmara ve 'ndeki birçok il için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıya göre bazı illerdeki sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredecek. Aşırı sıcakların hafta boyunca etkisini sürdüreceği açıklandı. İşte o tahminler...

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar kapıda

2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ege ve Marmara Bölgesi'nde bazı illerde hava sıcaklığının artarak mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği ve sıcak havanın hafta boyunca etkili olmasının beklendiği belirtildi.

KAVURUCU SICAKLAR GELİYOR

Bu hafta boyunca hava sıcaklarının 'de 37, 'da 41, 'da 39, 'de 35 ve 'de 33 dereceye kadar yükseleceği tahmin edildi.

Yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalınmaması konusunda ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 08:32
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