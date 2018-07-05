'Kral'ın Sarayı

ABD'de NBA yıldızı Cleveland Cavaliers'ın eski oyuncusu Los Angeles Lakers'ın yeni kralı LeBron James'ın, Los Angeles'ta ikinci evini de bir süre önce aldığı ortaya çıktı. Sezon başında çocuklarının eğitimi için Los Angeles'ta okul araştıran Lebron James'ın aynı şehirde aldığı ikinci ev için de 23 milyon dolar ödediği anlaşıldı. Lebron James iki yıl önce de yine Los Angeles'tan 21 milyon dolara ev satın almıştı. 33 yaşındaki basketbolcunun yeni evi 15.800 metre kare alana sahip ve içinde asansör, ev sineması, özel mutfak bulunuyor. Okyanus manzaralı ev 8 yatak odasına sahip ve 9 banyosu var. Asansör, çatı terasına kadar çıkıyor. 11 banyolu konak, 2017 yılında inşa edilmiş ve hem modern hem de zarif tasarımları yansıtıyor. LeBron'un 2 yıl arayla Los Angeles'tan iki ayrı ev alması ve çocukları için okul araması, eski takımından ayrılmaya, çok önceden karar verdiği anlamına geldiği belirtiliyor...
2 YIL İÇİNDE İKİNCİ EVİNİ ALDI
LeBron'u 8 yatak odalı, 9 banyola malikhanesi, göz kamaştırdı.
2 YIL İÇİNDE İKİNCİ EVİNİ ALDI
LeBron'u 8 yatak odalı, 9 banyola malikhanesi, göz kamaştırdı.
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