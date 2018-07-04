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açıklarında tanker ile yük gemisi çarpıştı

açıklarında bir tanker ile yük gemisi çarpıştı. Ekipler bölgeye sevk ediliyor. Tankerin denge bölümünün bulunduğu yerden su aldığı belirtiliyor.

Tanker ile yük gemisi çarpıştı

İmralı Adası'nın 30 mil açıklarında kuru yük gemisi ve tanker çarpıştı.

Ölü ve yaralının olmadığı bölgesine 'dan ve İstanbul'dan Kıyı Emniyetine bağlı kurtarma gemileri sevk edildi.

Kuru yük gemisi ve tankerin su almadığı ve batma riskinin olmadığı öğrenildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden şu açıklama yapıldı:

"Bu gece açıklarında meydana gelen gemi kazasında ölü ve yaralı olmayıp herhangi bir çevre kirliliği ve batma riski de bulunmamaktadır. Kazaya karışan gemiler romörkorler eşliğinde demirleme yerine çekilmektedir."

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 23:26
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