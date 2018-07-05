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Cumhurbaşkanı Erdoğan ’in babasına aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi derinden sarsan olayıyla ilgili 'in ailesini aradı. Küçük Leyla'nın babası ile konuşan Erdoğan, acılı aileye faillerin bulunacağının sözünü verdi.

Erdoğandan Leyla Aydemir’in babasına söz

Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolan ve kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ailesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı. Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmeyi anlatan baba Nihat Aydemir, "Tüm bakanlar aradı. Cumhurbaşkanımız aradı. 'Kardeşim sen hiç merak etme ne gerekiyorsa yapılacak. Ben takipçisiyim. Allah'ın izniyle bulacağız failleri. Herkese gerekli talimatlar verildi' dedi.

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 07:27
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