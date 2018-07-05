Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolan ve kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ailesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı. Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmeyi anlatan baba Nihat Aydemir, "Tüm bakanlar aradı. Cumhurbaşkanımız aradı. 'Kardeşim sen hiç merak etme ne gerekiyorsa yapılacak. Ben takipçisiyim. Allah'ın izniyle bulacağız failleri. Herkese gerekli talimatlar verildi' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Leyla Aydemir’in babasına aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi derinden sarsan Küçük Leyla olayıyla ilgili Leyla Aydemir'in ailesini aradı. Küçük Leyla'nın babası Nihat Aydemir ile konuşan Erdoğan, acılı aileye faillerin bulunacağının sözünü verdi.
Etiketler: leyla aydemir , Recep Tayyip Erdoğan , Ağrı , Küçük Leyla , Nihat Aydemir
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