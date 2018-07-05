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Otoyolunda feci

Gece saatlerinde Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde bir kamyonet ile TIR çarpıştı. Yaşanan da 1 kişi öldü 1 kişi ise yaralandı. Kaza gece saat 01.20 sıralarında meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEMde feci kaza

Alınan bilgilere göre Sakarya'dan Bolu istikametine gitmekte olan İbrahim A. idaresinde 14 KR 749 plakalı kamyonet sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucunda aynı istikamete gitmekte olan Halil K. idaresindeki 67 UC 230 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonette bulunan sürücü İbrahim A. yaralanırken yolcu koltuğunda bulunan 20 yaşındaki Ersin Yıldız hayatını kaybetti. yı gören diğer sürücülerin durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralı sürücü olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Savcının incelemesinin ardından gencin cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken kısmen kapanan yol araçların çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 06:26
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