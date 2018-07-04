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Şu ''e bak!

Üniversiteli Beyza, ilk soruda seyirci jokerini kullanınca herkes şaşırdı.

Şu işe bak!
ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yine insanları ekran başına kilitledi. Önceki gün akşam yayınlanan bölüme isimli yarışmacı damga vurdu. Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olan Beyza Aslanbaş, "İş hayatıyla ilgili" soruyla karşılaştı. Daha ilk soruda kararsız kalan Aslanbaş, seyirci joker hakkını kullandı. Ekran başındakiler şaştı kaldı.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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