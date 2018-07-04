ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yine insanları ekran başına kilitledi. Önceki gün akşam yayınlanan bölüme Beyza Aslanbaş isimli yarışmacı damga vurdu. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olan Beyza Aslanbaş, "İş hayatıyla ilgili" soruyla karşılaştı. Daha ilk soruda kararsız kalan Aslanbaş, seyirci joker hakkını kullandı. Ekran başındakiler şaştı kaldı.
Şu 'iş'e bak!
Üniversiteli Beyza, ilk soruda seyirci jokerini kullanınca herkes şaşırdı.
Etiketler: Beyza Aslanbaş , Başkent Üniversitesi , iş
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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