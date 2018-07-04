Siyanür paniği

İstanbul Ümraniye'de siyanürlü intihar girişimi, paniğe yol açtı. Olay, önceki akşam yaşandı. Psikolojik sorunları olan Ayşe Ödül, erkek arkadaşıyla buluşmak için yola çıktı. Ödül'ün kullandığı aracın lastiği patladı. Genç kadının yanına giden sevgilisi Ümit Yılmaz, lastiği değiştirmeye çalıştı. Bu sırada çantasında bulunan siyanürü içen genç kadın, erkek arkadaşına intihara teşebbüs ettiğini anlattı. Panikleyen Yılmaz, polisi ve 112'yi aradı. Olay yerine giden ekipler, Ödül ve sevgilisini hastaneye kaldırdı. Olaya müdahale eden 3 polis de karantinaya alındı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ümit Yılmaz ve 3 polis memurunun kimyasal maddeye temas ettikleri için tedbiren kontrol altında tutulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu, Ödül'ün ise hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. AFAD ekiplerinin ilk incelemesine göre Ödül'ün kullandığı kimyasal maddenin toplum sağlığını tehdit eden bir madde olmadığı ancak kesin sonuçların Ankara'da yapılacak analizlerden sonra belli olacağı vurgulandı.
DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
İntihara teşebbüs eden Ayşe Ödül'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tüyler ürpertti. Ödül'ün, "İntihar etmenin en ölümcül yolu ertelemektir dikkat. Keşke dememek için hayatınızda hiçbir şeyi ertelemeyin" paylaşımı dikkat çekti.
DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
İntihara teşebbüs eden Ayşe Ödül'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tüyler ürpertti. Ödül'ün, "İntihar etmenin en ölümcül yolu ertelemektir dikkat. Keşke dememek için hayatınızda hiçbir şeyi ertelemeyin" paylaşımı dikkat çekti.
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