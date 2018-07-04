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Binlerce kişiye müjde! O paralar ödenecek

Binlerce kişiye müjde! O paralar ödenecek

İşletmelerin KOBİ vasfını kaybetmeden önce uygun bulunan proje ve destek başvuruları, KOBİ vasfı kaybedilse bile kazanılmış hak olarak değerlendirilecek ve ödemeler yapılabilecek.

  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 10:00
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