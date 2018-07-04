Mutluluk duyduk

Türkiye, günlerdir yitirdiği minik kalplere ağladı. Ancak dün gelen haber, yürekleri ısıttı. Sosyal medyada binlerce insan, işitme cihazı çalınan Reşit için toplandı. Son olarak bir hayırseverin yardımıyla küçük çocuğun dünyayla tek bağı olan cihaz yeniden alındı. Gülümseten olay, Gaziantep Nizip'de geçtiğimiz haziran ayında yaşandı. 4 yaşındaki Reşit Polat, oyun oynamak için dışarı çıktı. Bu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından işitme cihazı çalındı. Anne Emine Polat, oğlunun geçirdiği ameliyat sonrası bu cihazla duymaya başladığını vurguladı. "Bu cihaz oğlum için çok önemli. Pahalı olduğu için alamıyoruz" diyerek yardım çağrısı yaptı. Bu çağrı, kayıtsız kalmadı. Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Reşit'in durumunu sosyal medya hesabından paylaştı. Konserinde giydiği yeleği, 20 bin liraya satışa çıkardı. Alan kişinin evinde konser vereceğini vurguladı. Zafer D. isimli bir işadamı, yeleği satın aldı. İşitme cihazının alınmasını sağladı. "Konserine gidemeyenlere Twitter'dan canlı konser ver yeterli" ifadesini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları, Reşit için büyük bir mutluluk yaşadı. "Güzel ülkemde iyi yürekli insanlar da var" yorumları yapıldı.
Haluk Levent'in sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine küçük Reşit, tekrar duymaya başladı.
Haluk Levent'in sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine küçük Reşit, tekrar duymaya başladı.
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