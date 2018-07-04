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Lüküs hayat

Yeni kripto para Turcoin ile müşterilerinden milyonlarca lira toplayan iki dolandırıcı, tutuklandı. Zanlıların lüks bir hayat yaşadıkları ortaya çıktı

Lüküs hayat
Kocaeli'de yerli kripto para 'Turcoin' ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan söz konusu dijital paranın yaratıcısı Sadun Kaya ile ortağı Muhammet Satıroğlu, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı. Kaya ve Satıroğlu'nun, ve 'de göstermelik tesisler kurdukları, vadettikleri 24 bin ekran kartlık mining (kazı) tesislerini de kurmadıkları, vatandaşlardan elde edilen milyonlarca lira paralarla villa ve lüks araçlar alındığı tespit edildi.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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