Kocaeli'de yerli kripto para 'Turcoin' ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan söz konusu dijital paranın yaratıcısı Sadun Kaya ile ortağı Muhammet Satıroğlu, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı. Kaya ve Satıroğlu'nun, Kocaeli ve Eskişehir'de göstermelik tesisler kurdukları, vadettikleri 24 bin ekran kartlık mining (kazı) tesislerini de kurmadıkları, vatandaşlardan elde edilen milyonlarca lira paralarla villa ve lüks araçlar alındığı tespit edildi.
Lüküs hayat
Yeni kripto para Turcoin ile müşterilerinden milyonlarca lira toplayan iki dolandırıcı, tutuklandı. Zanlıların lüks bir hayat yaşadıkları ortaya çıktı
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.