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İstanbul Adalar'da yakma skandalı

, na götürülmesi gereken çöpleri 'da yaktı. Yasal olmamasına rağmen adada yakılan çöpler, vatandaşın da tepkisine neden oldu. Çöplerin yanma anı sahilden ve havadan görüntülendi.

Adalarda çöp yakma skandalı

, yasa gereği adalarda topladığı leri 'nin Şile'deki çöp na götürmesi gerekirken yasal olmayan bir yol izledi. İddiaya göre, adalardan çöplerini toplayan kamyonlar çıkarma gemisine yüklendi. Önce Maltepe sahiline oradan da İBB'nin Şile'deki çöp döküm alanına gitmesi gereken çıkarma gemisi rotasını 'ya çevirdi. Büyükada'da belediye tesislerinin bulunduğu bölgeye boşaltılan çöpler kontrolsüz bir şekilde yakıldı.

Bölgeden yükselen siyah dumanlar çevre kirliliğine neden olurken alevler de ormanı yanma tehlikesi altında bıraktı. Duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar gökyüzüne yükselen siyah dumanların görüntüsü çekerek isyan etti.

BÜYÜKADA'DA ÇÖPLERİN YANMA ANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Adalar Belediyesinin Şile'ye götürmek yerine Büyükada'da yakarak imha ettiği çöplerin yanma anı havadan da görüntülendi. Görüntülerde, büyük bir alana dökülen çöplerin yandığı ve gökyüzüne yükselen siyah dumanlar görülüyor.

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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 22:23
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