AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, haziran ayı yağış miktarı ortalaması metrekareye 30,8 kilogram olan Türkiye'de, 1-30 Haziran 2018 arasında metrekareye 50,5 kilogram yağış düştü.

Ülke geneli, 2017'nin aynı döneminde ise metrekareye 36,8 kilogram yağış aldı. Böylece bu hazirandaki yağış miktarı geçen yıla göre yüzde 37,2, uzun yıllar ortalamasına göre ise yüzde 64 arttı.

EN FAZLA YAĞIŞ EGE'YE

Haziran ayında en fazla yağışı metrekareye 67,8 kilogram ile Ege Bölgesi aldı. Uzun yıllar haziran ayı yağış ortalaması 19,3 kilogram olan Ege'deki artış ortalama değerin yüzde 251 fazlası şeklinde gerçekleşti.

Ege'ye geçen sene aynı dönemde 39 kilogram yağış düştü. 2015 yılının haziran ayında 76 kilogram yağış alan bölge, 2018 yılı haziran ayında son 37 yılın en yağışlı ikinci haziran ayını yaşadı.

Bölgede 2015 yılının haziran ayında 5 olan yağışlı gün sayısı da bu haziran ayında 8'e çıktı.

Ege Bölgesi'ni metrekareye 62,9 kilogram ile Marmara, 61,3 kilogram ile Karadeniz, 56,1 kilogram ile Akdeniz, 47,4 kilogram ile İç Anadolu, 41 kilogram ile Doğu Anadolu, 15,6 kilogram ile Güneydoğu Anadolu takip etti.

Haziran ayında en fazla yağış alan il ise Rize oldu. Rize'de metrekareye 99,7 kilogram yağış düştü. Ez an yağış ise Mardin'de görüldü. Mardin'deki yağış miktarı metrekareye 10,7 kilogram oldu.

AYDIN 38 YILIN EN YAĞIŞLI HAZİRANINI YAŞADI

En fazla yağış alan Ege illerinden Aydın ise son 38 yılın en yağışlı haziran ayını yaşadı.

Ortalama haziran ayı yağış miktarı 10,5 kilogram olan kente geçen ay yüzde 345'lik artışla 47 kilogram yağış düştü.

İzmir de son 38 yılın en yağışlı ikinci haziranını yaşadı. Haziran ayı ortalama yağış miktarı ise 9,3 olan kente yüzde 408'lik artışla 47,2 kilogram yağış düştü. İzmir geçen yılın haziranında 52 kilogram yağış almıştı.







"BİR AYLIK YAĞIŞI BİRKAÇ SAATTE ALDIĞIMIZ OLUYOR"

Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Latif Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel ısınmanın, haziran ayındaki yağışların özelliklerini etkilediğini söyledi.

Sera etkisi nedeniyle ısınan atmosferin alt tabakasının üzerinden soğuk hava kütleleri geçişinin konvektif yağışlara yol açtığını vurgulayan Gültekin, "Bu yağışlar geniş bir sistem yağışı değil, genellikle yerel noktalarda etkili oluyor. Bu yağış sistemleri hızlı gelişiyor ve kısa sürede ciddi yağışlar bırakıyor. Bazen bir aylık yağışı birkaç saatte aldığımız oluyor. Önümüzdeki sürecin kaçınılmaz karakteristiği budur. Gelecek yıllarda da konvektif yağışların artacağı yönünde beklenti var." diye konuştu.

"YAĞIŞLARIN ŞİDDETİ ARTIYOR"

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Çukur da karbon salınımının sanayi devriminden bu yana yüzde 40 artması, şehirlerin büyümesi sonucu etrafında ısı adaları oluşması gibi nedenlerle dünyanın ortalama sıcaklığında 1 derecelik artış görüldüğünü ifade etti.

Dünyadaki sıcaklık artışı nedeniyle Türkiye'de yağışlı gün sayısının azaldığını kaydeden Çukur, şu bilgileri verdi: "Ülkemizin güneyindeki sıcak hava Türkiye'ye doğru çıktı. Bu etki mevsimlerde gecikmelere neden oldu. Hazirandaki yağışlar ise mevsimlerdeki gecikmeden kaynaklı. Dolayısıyla Türkiye'de yağışlı gün sayısı azalsa da bu kez şiddetinin arttığını görüyoruz. Şiddetli yağışlarda su toprakta emilmediğinden sellere neden oluyor. Ayrıca yağmur şeklindeki yağışların şehirler üzerindeki ısı adaları nedeniyle yere düşmeden atmosfere birkaç kez yükselmesi sonucu dolu yağışları görülüyor."