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’e gözaltı!

Sosyal paylaşım sitesi ’ta çok sayıda takipçisi olan ile Amir Z., yayımladıkları videoların altında yasadışı bahis sitelerinin reklamını yaptı. Durumu fark eden polis, ikiliyi dün gözaltına aldı...

Çorumlu Amir’e gözaltı!
Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün harekete geçti. Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan Bülent Mert ile Çorumlu Amir olarak bilinen Amir Z.'ye operasyon düzenledi. İki r'ın yayımladıkları videoların altına yasadışı bahis sitelerinin reklamını koyduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonda ve Amir Z. gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı Amir Z.'nin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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