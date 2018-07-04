Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün harekete geçti. Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan Bülent Mert ile Çorumlu Amir olarak bilinen Amir Z.'ye operasyon düzenledi. İki YouTuber'ın yayımladıkları videoların altına yasadışı bahis sitelerinin reklamını koyduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonda Bülent Mert ve Amir Z. gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı Amir Z.'nin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.
Çorumlu Amir’e gözaltı!
Sosyal paylaşım sitesi Youtube’ta çok sayıda takipçisi olan Bülent Mert ile Amir Z., yayımladıkları videoların altında yasadışı bahis sitelerinin reklamını yaptı. Durumu fark eden polis, ikiliyi dün gözaltına aldı...
Etiketler: Çorumlu Amir , YouTube , Bülent Mert
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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