Küçük Leyla neden öldü? Leyla Aydemir'i kim öldürdü? Küçük Leyla olayında yürek parçalayan detaylar...

Ramazan Bayramı'nın ilk günü ailesiyle birlikte gittiği Ağrı'nın Bezirhane Köyü'nde kaybolan ve tüm arama çalışmalarına rağmen ancak 18 gün sonra köyün 3 kilometre uzaklığındaki dere yatağında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir olayıyla ilgili yürek parçalayan detaylar ortaya çıktı. Ağrı Valisi Süleyman Elban açıklamalarda bulundu. Elban, "8-10 gün aç bırakılması nedeniyle ölmüş, çocuğun cesedinde herhangi bir darp ve yaralama izi mevcut değil. Herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi yok" dedi. Elban, "Kaçırılma şüphesi var mı?" sorusuna "Kaçırılma" yanıtını verdi.