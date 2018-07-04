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Küçük Leyla neden öldü? Leyla Aydemir'i kim öldürdü? Küçük Leyla olayında yürek parçalayan detaylar...

Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü kaybolan ve geçtiğimiz gün cansız bedeni bulunan Küçük Leyla ile ilgili soruşturma sürerken yürek parçalayan detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki ama Küçük Leyla neden öldü? Leyla Aydemir'i kim öldürdü? Leyla Aydemir'i kim kaçırdı? Küçük Leyla nasıl kayboldu? Leyla Aydemir nerede bulundu? Küçük Leyla nasıl bulundu? İşte Leyla Aydemir olayıyla ilgili o ayrıntılar...

Küçük Leyla olayında yürek parçalayan detaylar

Ramazan Bayramı'nın ilk günü ailesiyle birlikte gittiği Ağrı'nın Bezirhane Köyü'nde kaybolan ve tüm arama çalışmalarına rağmen ancak 18 gün sonra köyün 3 kilometre uzaklığındaki dere yatağında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir olayıyla ilgili yürek parçalayan detaylar ortaya çıktı. Ağrı Valisi Süleyman Elban açıklamalarda bulundu. Elban, "8-10 gün aç bırakılması nedeniyle ölmüş, çocuğun cesedinde herhangi bir darp ve yaralama izi mevcut değil. Herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi yok" dedi. Elban, "Kaçırılma şüphesi var mı?" sorusuna "Kaçırılma" yanıtını verdi.

  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 07:23
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