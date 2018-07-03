Sapığın yüzü

Türkiye, 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'ya ağladı. Herkes onu ararken Ankara Polatlı'da bir elektrik direğinin dibinden cansız bedeni çıktı. Katilin Uğur Koçyiğit olduğu anlaşıldı. Eylül'ün boğularak öldürüldüğü belirlendi. Vücudunun çeşitli yerlerinde de kesici-delici alet yaralamaları vardı. Evli ve 3 çocuk babası sapık tutuklanırken bir hakimden ilginç açıklamalar geldi. Zonguldak Seçim Kurulu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Huriye Gülen, Eylül olayına çok üzüldüğünü söyledi. Hakim Huriye Gülen, şöyle dedi: "Adam daha önce de köpeğe tecavüz etmiş düşünün. Önce hayvandan başlıyorlar sonra insana yöneliyorlar. Bu kadar ahlaksızlar. Her canın önemli olduğu çocuklara öğretilmiş olsa bu sancılar yaşanmaz."
Evli ve 3 çocuk babası olan sapık Eylül'ü hunharca katletti. Tüm Türkiye onu lanetledi. İdam sesleri yükseldi.
Evli ve 3 çocuk babası olan sapık Eylül'ü hunharca katletti. Tüm Türkiye onu lanetledi. İdam sesleri yükseldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.