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Sapığın yüzü

Sapığın yüzü
Türkiye, 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'ya ağladı. Herkes onu ararken 'da bir elektrik direğinin dibinden cansız bedeni çıktı. Katilin Uğur Koçyiğit olduğu anlaşıldı. Eylül'ün boğularak öldürüldüğü belirlendi. Vücudunun çeşitli yerlerinde de kesici-delici alet yaralamaları vardı. Evli ve 3 çocuk babası tutuklanırken bir hakimden ilginç açıklamalar geldi. Başkanı ve üyesi hakim Huriye Gülen, Eylül olayına çok üzüldüğünü söyledi. Hakim Huriye Gülen, şöyle dedi: "Adam daha önce de köpeğe tecavüz etmiş düşünün. Önce hayvandan başlıyorlar sonra insana yöneliyorlar. Bu kadar ahlaksızlar. Her canın önemli olduğu çocuklara öğretilmiş olsa bu sancılar yaşanmaz."



Evli ve 3 çocuk babası olan sapık Eylül'ü hunharca katletti. Tüm Türkiye onu lanetledi. İdam sesleri yükseldi.
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