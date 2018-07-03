Yozgat'ta çocuklarının ön kaydını yaptırmak ve istediği öğretmeni seçmek isteyen 50 veli, önceki akşamdan itibaren Milli Eğitim Vakfı İlkokulu önünde beklemeye başladı. Bazı veliler, çocuklarını battaniyeye sarıp okul önünde sabahladı. Kendi aralarında sıra listesi oluşturan veliler, mesainin başlamasıyla çocuklarını okula kayıt yaptırmanın mutluluğunu yaşadı. Torununu kaydettiren Serkan Civelek, istedikleri öğretmeni seçebilmek için beklediklerini söyledi...
Öğretmen kapmaca
Etiketler: Yozgat , milli eğitim
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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