2018 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgeleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi sorgulama

Açıköğretim Lisesi'nde (AÖL) öğrenim gören binlerce öğrenci 3. dönem sınavlarına kısa bir süre kala sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Sınavı sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler 3. dönem AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş belgeleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgeleri nereden sorgulanır? AÖL sınav giriş belgesi nereden öğrenilir? AÖL sınavına nerede gireceğim? sorularına cevap aramaya başladı. İşte AÖL sınavıyla ilgili tüm detaylar...

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav yerlerinin duyurulduğu AÖL 3. dönem sınav giriş belgesinin MEB tarafından 3 Temmuz'da (yarın) açıklanması bekleniyor. Sınav giriş yerleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden öğrenilecek.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB'in akademik takvimine göre, AÖL sınavı 7 - 8 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının ise 31 Temmuz günü açıklanacağı tahmin ediliyor.

AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

​Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

AÖL'DEN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER DİPLOMALARINI NEREDEN ALABİLİR?

​Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz)

"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.