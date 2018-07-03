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İnsanlığın yıldızı

Dünyaca ünlü yıldız futbolcumuz , lösemi hastası olan minik hayranını ziyaret etti

İnsanlığın yıldızı
Milan'ın Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu, önceki gün Almanya'ya gitti. Burada lösemili küçük bir hayranını evinde ziyaret etti. Hasta yavruya imzalı formasını hediye etti. Daha sonra küçük çocuğu aracına bindirdi. Lüks bir restorantta yemek yedirdi. İkili burada uzun süre sohbet etti. Ünlü futbolcu minik hayranıyla selfie yapmayı da ihmal etmedi. Daha sonra çektiği fotoğrafı, Instagram hesabına yükledi. Sosyal medya kullanıcıları ise örnek davranışından dolayı Çalhanoğlu'nu tebrik etti:

Adamsın Hakan ağabey!
Örnek insan, güzel insan...
İnsanlığında da yıldızsın.
İnşallah bu küçük, hemen iyileşir.
En güzel golün bu oldu.


, küçük hayranına imzalı formasını hediye etti.
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