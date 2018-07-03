ÖSYM, sosyal medya hesabı üzerinden KPSS başvuru ve oturumlarını bir kez daha hatırlattı. Yıl içerisinde gerçekleşecek diğer sınavların da yer aldığı takvimde KPSS ortaöğretim başvuru tarihi ve lisans oturumlarının gerçekleşeceği tarihler yer alıyor. Peki, KPSS oturumları bu yıl ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM Temmuz 2018 takvimi!

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KPSS hazırlıkları devam ederken ÖSYM, Temmuz 2018 Takvimi paylaştı. Resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan takvimde KPSS kapsamındaki genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve alan bilgisi oturumlarının tarihi yer alıyor.



Takvimde özellikle memur adaylarının büyük bir heyecanla takip ettiği KPSS oturumlarına ilişkin bilgiler dikkat çekti. Sınavlardan en yakın başvuru dönemi ise KPSS/Ortaöğretim oldu. Temmuz'da KPSS oturumlarına ek olarak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), gerçekleştirilecek. Peki, KPSS genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve alan bilgisi oturumları temmuz ayının kaçında yapılacak?









ORTAÖĞRETİM (LİSE) KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre; Ortaöğretim KPSS sınavı, 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Bu sınav için adayların başvuruları 3 Temmuz ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden yapacak. Öte yandan söz konusu 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.







KPSS ÜCRETLERİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

KPSS başvuru ücreti bu sene 60 lira olarak belirlendi. KPSS sınavına girmek için başvuru yapacak olan adaylar sınav ücreti olarak ödeyecekleri ücretleri nereye hangi bankaya, nasıl ödeyeceklerini merak ediyorlar. Ücretlerin yatırılacağı bankalar; T.C. Ziraat Bankası, Akbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Deniz Bank, Kuveyt Türk PTT ve Halk Bankası olarak belirlendi.



KILAVUZ YAYIMLANDI MI?

ÖSYM resmi sitesinde 'devam ediyor' durumunda görünen KPSS başvuruları için adayların kılavuzda yer alan bilgilere ihtiyacı oluyor. Fakat kılavuz henüz yayımlanmış değil. ais.osym.gov.tr adresinde ise KPSS başvuru ekranı henüz görünmüyor.