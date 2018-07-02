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tercih kılavuzu 2018 açıklandı! ile LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS tercih takvimi

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği tercih klavuzu açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler .gov.tr adresine çevrilmişti. resmi internet sitesi üzerinden 2018 LGS tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar bugünden itibaren e okul giriş ile tercihlerini yapabilecekler. İşte LGS tercihlerine ilişkin detaylar...



Bir milyonu aşkın öğrencinin heyecanla beklediği LGS tercih kılavuzu yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile öğrenciler e okul giriş sistemine akın etmeye başladılar. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden LGS tercih kılavuzu ile bugünden itibaren öğrenciler tercih işlemlerini yapabilecekler. 'LGS tercihleri nasıl yapılır' sorusunun yanıtını araştırıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte e-Okul giriş sayfası ve LGS tercihleri kılavuzu!
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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 16:46
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