Bir milyonu aşkın öğrencinin heyecanla beklediği LGS tercih kılavuzu yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile öğrenciler e okul giriş sistemine akın etmeye başladılar. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden LGS tercih kılavuzu ile bugünden itibaren öğrenciler tercih işlemlerini yapabilecekler. 'LGS tercihleri nasıl yapılır' sorusunun yanıtını araştırıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte e-Okul giriş sayfası ve LGS tercihleri kılavuzu!
LGS tercih kılavuzu 2018 açıklandı! E-Okul ile LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS tercih takvimi
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği LGS tercih klavuzu açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler meb.gov.tr adresine çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden 2018 LGS tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar bugünden itibaren e okul giriş ile tercihlerini yapabilecekler. İşte LGS tercihlerine ilişkin detaylar...
Bir milyonu aşkın öğrencinin heyecanla beklediği LGS tercih kılavuzu yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile öğrenciler e okul giriş sistemine akın etmeye başladılar. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden LGS tercih kılavuzu ile bugünden itibaren öğrenciler tercih işlemlerini yapabilecekler. 'LGS tercihleri nasıl yapılır' sorusunun yanıtını araştırıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte e-Okul giriş sayfası ve LGS tercihleri kılavuzu!
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı , İmam Hatip , açık öğretim , e-okul , 13 Temmuz , LGS , MEB
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