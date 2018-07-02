Bir milyonu aşkın öğrencinin heyecanla beklediği LGS tercih kılavuzu yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile öğrenciler e okul giriş sistemine akın etmeye başladılar. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden LGS tercih kılavuzu ile bugünden itibaren öğrenciler tercih işlemlerini yapabilecekler. 'LGS tercihleri nasıl yapılır' sorusunun yanıtını araştırıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte e-Okul giriş sayfası ve LGS tercihleri kılavuzu!