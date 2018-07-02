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'da hava nasıl olacak? den haftalık tahmini (02.07.2018)

Sağanak ve dolu yağışıyla geçen Haziran ayının ardından bunaltıcı sıcaklar geliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcakları Güneydoğu'da 40 derecenin üzerini görecek



Bir haftadır yağışların etkisinde olan İstanbul'u sıcak günler bekliyor. Önümüzdeki bir hafta boyunca İstanbul'da yağış beklenmezken hava sıcaklıklarının 31-34 dereceler aralığında mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 16:00
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