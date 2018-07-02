Bir haftadır yağışların etkisinde olan İstanbul'u sıcak günler bekliyor. Önümüzdeki bir hafta boyunca İstanbul'da yağış beklenmezken hava sıcaklıklarının 31-34 dereceler aralığında mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteorolojiden haftalık hava durumu tahmini (02.07.2018)
Sağanak ve dolu yağışıyla geçen Haziran ayının ardından bunaltıcı sıcaklar geliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcakları Güneydoğu'da 40 derecenin üzerini görecek
Bir haftadır yağışların etkisinde olan İstanbul'u sıcak günler bekliyor. Önümüzdeki bir hafta boyunca İstanbul'da yağış beklenmezken hava sıcaklıklarının 31-34 dereceler aralığında mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Etiketler: Hava durumu , İstanbul , Meteoroloji , Karadeniz
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