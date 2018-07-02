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Atatürk'ün Afrin'deki tarihi karargahı bulundu!

Atatürkün Afrindeki tarihi karargahı bulundu!

Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'dan temizlediği Afrin'in Racu beldesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1. Dünya Savaşı'nda kullandığı karargah ortaya çıkarıldı

  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 15:54
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